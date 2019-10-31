MasterChef kim elendi, kim gitti? Sorusu cevabını buldu. MasterChef Türkiye'de bu hafta bir ilk yaşandı ve 6 kişi eleme potasına girdi. Ekin, Rıfat, Alican, Eda ve Murat, Suna oldu. Peki, MasterChef'e veda eden isim bakın kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 40'ncı bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı. Bu kez elemeye 6 kişi gitti. Ekin, Rıfat, Alican, Eda, Murat, Suna jüri üyelerinin verdiği yemeği yapmak için yeniden tezgah başına geçti. En iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar daha sonra jüri üyelerine tabaklarını sundu. Alican, Ekin, Suna, Eda'nın tabakları jüri üyeleri tarafından beğenildi. Yarışmaya veda eden isim ise Murat oldu.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.