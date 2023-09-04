Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MASTERCHEF KİM ELENDİ? 3 Eylül 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı kim oldu ve kim gitti?

        MasterChef All Star kim elendi? 3 Eylül MasterChef elenen aday kim oldu?

        MasterChef All Star son bölümünde eleme adayları belli oldu. MasterChef yarışmasının 3 Eylül Pazar akşamı oynanan eleme oyununda yarışmacılar mürdüm eriği ve acı biberden doğaçlama yemekler yaptı. Peki, MasterChef'te bu akşam elenen yarışmacı kim oldu? İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef All Star elenen yarışmacı ve son bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 00:47 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef All Star Türkiye yarışmasının son bölümünde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. 3 Eylül Pazar 2023 akşamında eleme potasına giren yarışmacılar arasından MasterChef'e veda edecek isim belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. İzleyiciler "MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef elenen kim ve son bölümde neler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 3 Eylül Pazar 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

          MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren son isim Sefa oldu. Böylelikle haftanın tüm eleme adayları belirlenmiş oldu. Eleme potasına giren 7 yarışmacı, Sefa, Tahsin, Gamze, Kıvanç, Eda, Batuhan ve Tolga oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ALL STAR TÜRKİYE'DE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam elenen yarışmacı başarısız sayılacak, yani tamamen yarışmaya veda etmeyecek. Önümüzdeki hafta seçilen eleme adayı ile beraber bir düello yapacak. İki eleme adayı arasında jüri karar verecek böylelikle yarışmaya veda eden isim netleşecek.

          Bu akşam MasterChef All Star Türkiye yarışmasında başarısız olan ve haftaya elenme ihtimali olan isim Eda oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 3 EYLÜL PAZAR 2023 SON GELİŞMELER

          MasterChef All Star Türkiye yarışmasında Çağatay'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmesiyle beraber jüri üyeleri bu haftaya özel eleme adayları için yeni bir karar aldı.

          Bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı başarısız sayılacak, yani tamamen yarışmaya veda etmeyecek ve önümüzdeki hafta seçilen eleme adayı ile beraber bir düello yapacak. İki eleme adayı arasında jüri karar verecek böylelikle yarışmaya veda eden isim netleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        41 kere maşallah!
        41 kere maşallah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Fenerbahçe, Osayi ile güldü!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Habertürk Anasayfa