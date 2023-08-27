MasterChef'e veda eden isim kim oldu, hangi yarışmacı elendi?
MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet ettiler. Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Rıfat olmuştu. Bu haftanın eleme adayı ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda belli olacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte, 27 Ağustos 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...
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MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bu akşam MasterChef'te elenen yarışmacı belli olacak. İşte 27 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...
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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Barış, Eray, Dilara, Ayaz, Gamze ve Tolga seçilmişti.
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27 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a bu hafta veda edecek yarışmacı merak ediliyor. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından elenen yarışmacı belli olacak. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı, MasterChef All Star'a veda eden yedinci isim olacak.
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MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?
MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı son hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.
Dilara, Ayaz Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler oldu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam edecek. Son isim ise bu haftanın elenen ismi olacak.
Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklanacak. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda edecek.
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25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
100 bin TL'lik ödül oyununun kazanı Tanya oldu.
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25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te bu haftanın eleme potasına giden son yarışmacısı Batuhan oldu.
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24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra oldu.
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24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Barış ve Eray oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican oldu.
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22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin eleme adayları Tolga ve Gamze oldu.
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22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Dilara oldu.
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MASTERCHEF'TE HAFTANIN KAPTANLARI KİM OLDU?
Bu hafta başında yapılan kaptanlık oyununda Sergen Özen ve Tahsin takım kaptanları olmuştu.
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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.
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MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra
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