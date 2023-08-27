MASTERCHEF ALL STAR'A HANGİ YARIŞMACI VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da bu akşam eleme heyecanı son hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı sevilen yemek yarışmasında ilk etapta kızılcık verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı yapmaları istendi.

Dilara, Ayaz Barış ve Eray ilk etabı geçemeyen isimler oldu. Bu dört isimden en iyi tabağı yapan 3 kişi yarışmaya devam edecek. Son isim ise bu haftanın elenen ismi olacak.

Bu akşam oynanan oyun sonrasında yarışmaya veda eden yarışmacı açıklanacak. İkinci turda şef tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan yarışmaya veda edecek.