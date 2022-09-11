MASTERCHEF KİM ELENDİ 2022?

MasterChef eleme gecesi ilk eleme oyununda yarışmacılardan, Maş Fasülyesi ile yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Maş Fasülyesiyle en başarılı yaratıcılık yemeğini yapmak için kıyasıya bir mücadeleye giren; Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay, verilen süre zarfında ana ürünü etkin şekilde kullanmak adına tüm hünerlerini gösterdi.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, hazırlanan yemekleri tadarak değerlendirmelerden bulundu. En başarılı tabağı çıkaran isim Yağız oldu. Yağız'la birlikte Serpilay ve Burak başarılı yemekler çıkararak eleme potasından kurtuldu.

İkinci etapta ise Vural ve Dilan arasında geçen mücadele sonrasında jüri değerlendirmeleri sonucunda, Dilan MasterChef hayallerine veda etti.