MASTERCHEF'TE BARIŞ VE BARBAROS ARASINDA GERİLİM!

Masterchef Barış, fragmanda şu sözleri ifade etti: "Bak, sana diyorum ki sessiz konuş. Niyse sen bizi reklam ediyorsun millete? Sen elini kolunu oynatıyorsun Barbaros? Elin kolun oynuyor. Bak, o elini kolunu...benimle konuşurken indir." Barış daha sonra ise "Bir dakika çekilsene" diyerek Ayaz'ın kendini tutmasını engellemeye çalıştı.