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        Haberler Televizyon MasterChef kim diskalifiye oldu, Barış elendi mi, ne oldu? 5 Ekim 2023 MasterChef'te kavga skandalı: Barış ve Barbaros arasında gerilim!

        MasterChef'te kavga skandalı: Barış ve Barbaros arasında gerilim! MasterChef'te kim diskalifiye oldu?

        MasterChef All Star'ın yeni bölümüne Barış ve Barbaros arasındaki kavga dikkat çekti. Somer Şef'in "Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum. Üzerindekini çıkarıyorsun" sözleri geceye damga vuruyor. Yaşanan olayla beraber "MasterChef kim diskalifiye oldu, Barış elendi mi?" soruları gündeme geldi. İşte, 5 Ekim 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:37
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        • 1

          MasterChef bu akşam bir dokunulmazlık oyunu ile daha ekranlara geliyor. 5. ve 6. eleme adaylarının belirleneceği bölüme ise Barbaros ve Barış arasındaki gerilim dikkat çekiyor. Fiziksel temasın da olduğu kavganın ardından Somer Şef'in sözleri "MasterChef'te kim diskalifiye olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          MASTERCHEF'TE BARIŞ VE BARBAROS ARASINDA GERİLİM!

          Masterchef Barış, fragmanda şu sözleri ifade etti: "Bak, sana diyorum ki sessiz konuş. Niyse sen bizi reklam ediyorsun millete? Sen elini kolunu oynatıyorsun Barbaros? Elin kolun oynuyor. Bak, o elini kolunu...benimle konuşurken indir." Barış daha sonra ise "Bir dakika çekilsene" diyerek Ayaz'ın kendini tutmasını engellemeye çalıştı.

        • 3

          Olay görüntülerin ardından Somer Şef "Masterchef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum. Üzerindekini çıkarıyorsun..." ifadelerini kullandı.

        • 4

          MASTERCHEF'TE KİM DİSKALİFİYE OLDU?

          Somer Şef'in "Üzerindekini çıkarıyorsun" sözlerini kime sarf ettiği ve birininin diskalifiye edilip edilmediği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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