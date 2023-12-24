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Anadolu'nun zengin mutfak kültürü içinde özel bir yere sahip olan keşkek, özellikle doğal ve besleyici içeriğiyle ön plana çıkar. Bu geleneksel lezzet, tahıl ve etin birlikte uzun saatler boyunca pişirilmesiyle elde edilen, doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı pişirme yöntemleri ve sunumlarıyla karşımıza çıkan keşkek, her biri kendi yöresine özgü lezzetler sunar. İşte leziz keşkek tarifi…

ETLİ KEŞKEK MALZEMELERİ

500 gr buğday

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

300 gr dana kuşbaşı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

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1 yemek kaşığı tereyağı

Pulbiber

ETLİ KEŞKEK NASIL YAPILIR?

Etleri, biber ve domates salçasını, kaynar suyu ekleyip düdüklü tencerede pişirin.

Akşamdan suda beklettiğiniz buğdayları ayrı bir tencerede haşlayın. Kaynayan buğdayların üzerine haşlanmış nohutlarınızı ve tereyağı ekleyip pişirin , sunum tabağına alın. Etlerinizi üzerine koyup pulbiberli yağ gezdirin. Keşkeğiniz sunuma hazırdır. Afiyet olsun.

TAVUKLU KEŞKEK MALZEMELERİ 4 parça tavuk göğüs eti 2 su bardağı buğday 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber Su TAVUKLU KEŞKEK NASIL YAPILIR? Tavuk göğüs eti, ayrı bir tencerede önceden ıslatılmış 2 su bardağı buğday haşlanır. Buğday suyunu iyice çekene kadar karıştırılır. Daha sonra içine tavuk suyu eklenir. Tahta kaşıkla karıştırılan buğdayların ezilerek suyunu çekmesi sağlanır. Üzerine tuz dökülen buğdaya didilmiş tavuklar da ilave edilerek karıştırılır ve pişirilir. Sunum tabağına alınan keşkek, üzerine kızdırılmış tereyağı dökülüp, pul biber ve karabiberle süslenerek sıcak servis edilir.

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