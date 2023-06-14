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MasterChef Kerem Giritlioğlukimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Masterchef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, MasterChef yarışmacıları belli oldu. Bu kapsamda yeni sezon yarışmacılarından olan Kerem Giritlioğlu hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Masterchef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Kerem Giritlioğlu hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 14.06.2023 - 01:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Kerem Giritlioğlu hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Kerem Giritlioğlu  kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Kerem Giritlioğlubiyografisi...

     

  • MASTERCHEF KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

    Kerem Giritlioğlu, Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.

    Şampiyonluk yolunda son aşamaya gelen 1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

    Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.

    Masterchef yarışmasının final etabına yönelik söylediği, "Bundan sonra varsa elimden o kupayı alabilecek, buyrun. Ben adım adım Masterchef olmaya geliyorum" sözü dikkat çekmişti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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