Katmer nasıl yapılır?

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden katmer, ister tatlı ister tuzlu olarak tercih edilebiliyor. Katmerin en kolay ve lezzetli halini evde misafirlerinize yapabilirsiniz. Çıtır çıtır katmer yapımında dikkat etmeniz gerekenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.
KATMER MALZEMELERİ NELERDİR?
Katmer yapımında gerekli malzemeler şu şekildedir;
İçi için:
- 2,5 su bardağı süt
- 60 gram irmik
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı toz Antep fıstığı (boz fıstık)
Katmer hamuru için:
- 500 gram un
- 250 ml. ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
Katmerleri pişirmek için:
Servisi için:
KATMER NASIL YAPILIR?
İlk olarak elediğiniz unun içerisine tuz ve yavaş yavaş su ekleyin.
Hamur toparlanana kadar yoğurma işlemine devam edin.
3 eşit parçaya bölünen hamur toplarının orta kısımlarına ayçiçek yağı dökün ve 12 saat bekletin.
Tatlının içi için sütü tencerede kaynamaya alın ve irmik ekleyerek lapa bir kıvam elde edene kadar pişirin. Bu karışımın soğuması önemli.
Hamur bezelerini merdane yardımı ile açın.
Baklava yufkası inceliğinde açılan katmerlerin kenarlarında dört bir yandan dikdörtgen olacak şekilde katlayın.
Hamurun iç kısımlarına toz şeker ve hazırlanan lapa karışımı ekleyin.
Son olarak bol fıstık ya da tercih ettiğiniz fındık, ceviz gibi yemişleri ilave edin.
Hamuru kare şeklini alacak şekilde karşılıklı kenarlarından tutarak kapatın.
Tereyağı ile yağlanan fırın tepsisine yerleştirilen katmerleri 180 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin.
Yanında dondurma ya da kaymak ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
KATMER YAPIMINDA PÜF NOKTA
Kare şeklinde hazırladığınız her bir katmeri, tereyağıyla yağlanmış tepsilerde ve önceden ısıtılmış fırında ayrı ayrı 8-10 dakika kadar pişirin. Hamur bezelerini ayçiçek yağı içerisinde mutlaka bekletin.
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