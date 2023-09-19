MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...