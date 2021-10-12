Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 11 Ekim 2021 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dün akşam ekrana kaptanlık oyunu heyecanı ile geldi. Mavi takımın yeni kaptanı belli oldu. Mavi takımın yeni kaptanının söylediği isim de Kırmızı takımın yeni kaptanı oldu ve yarışmada takımlar yeniden oluşturuldu. MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu sonrasında yemeğini yetiştiremeyen yarışmacılardan biri eleme adayı oldu. İzleyiciler "MasterChef takım kaptanları kimler oldu?, MasterChef eleme adayı kim?" Sorularuna yanıt arıyorlar. İşte 11 Ekim 2021 haftanın MasterChef takımları

12.10.2021 - 09:56 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de sekizinci hafta kaptanlık mücadelesi ile başladı. MasterChef'te bu akşam on beş yarışmacı, Mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Şefler, bu akşam yemeği yetiştiremeyen yarışmacıları da sert bir şekilde uyardı ve cezasız kalmayacağını açıkladı.

    MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye 2021'de sekizinci hafta, geriye kalan on beş yarışmacı ile başladı. MasterChef'te yedeklerden gelen yarışmacı artık olmayacağı için ilk defa bir kişi eksik olarak bir hafta ekrana gelecek. 11 Ekim Pazartesi MasterChef 88. bölümde şefler, kaptanlık oyunu yemeğini lahmacun olarak belirledi. 45 dakika süre içinde yarışmacılar, altı tane lahmacun yapmak için tezgahlarının başına geçti ve mavi takım kaptanı olmak için çalıştı.

  • MasterChef'in yeni haftasında süre sonunda dokuz yarışmacı, altı adet lahmacun çıkarırken altı yarışmacı ise yetiştiremedi. Yemeği zamanında hazırlayamayan yarışmacılar değerlendirme dışında kaldı. Ayrıca şefler, bu yarışmacılara cezasız olmayacağını söyleyerek sert bir şekilde uyardı.

    Şefler, kaptanlık oyununda yemeklerin tadımını yaptıktan sonra üç başarılı ismi öne çıkardı. Kaptanlık oyununda finale Azize, Burcu ve Tahsin oldu. Bu isimler arasından gecenin en başarılı lahmacununu yapan Tahsin, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.  kırmızı takıma kaptan olarak ise Sergen'i seçti.

  • 11 EKİM KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI 

    Mavi Takım

    Tahsin

    Eren 

    Emre

    Burcu

    Mert

    Azize

    Rabia

     

    Pelin

  • Kırmızı Takım

    Sergen

    Hasan

    Araz

    Dilara

    Milhan

    Safanur

    Ateş

  • HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

     

    MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu sonrasında yemeğini yetiştiremeyen ve umursamayan tavırlar içinde bulunan yarışmacılar, şefler tarafından ceza oyununa bırakıldı. Altı yarışmacı, 45 dakika içinde mıhlama ve mısır ekmeği yapmak için çalıştı. Şefler, tadım yaparak bu gecenin en başarısız ismini açıkladı. Mert, verilen yemeği en başarısız şekilde yaptığı için MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.