MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık yarışında yarışmacılar en iyi çiğ böreği yapabilmek için yarıştı. Şefler üçüncü olarak Sefa'yı, ikinci Eray'ı, birinci olarak Ebru'yu seçti.

MASTERCHEF KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef Mavi takım kaptanı Ebru oldu, Ebru Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı seçti.

MAVİ TAKIM: Ebru, Özgül, Serhat, Uğur

KIRMIZI TAKIM: Sefa, Eray, Barbaros, Emir



MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye kaptanlık düellosunu kazanan kişi gelecek oyunda şeflerin sunacağı üç menüden bir tanesini seçebilecek. Böyle karşı takıma karşı avantaj elde etmiş olacak.

Şefler düello oyununda kuzu kol sarma istedi, düelloyu Sefa kazandı.