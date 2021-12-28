ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık düellosu yerine Basketbol Süper Ligi oyuncuları mutfağa girip yemek yapıyor. MasterChef yarışmacıları, basketbolcu takım arkadaşları ile üç farklı yemek yapıyor. Oyunda talimatları veren MasterChef yarışmacıları oldu ve yemekleri de başarılı sporcular yaptı. Menüde ise; mercimek çorbası, tagliatelle bolognese ve magnolia yer aldı. Çorbayı ve tagliatelle bolognese'i en iyi yapan kırmızı takım 2-1 mücadelenin kazananı oldu.

SON ALTIYA KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye’de altı aylık mücadele sonunda son altıya giren isimler şunlar; Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen, Tahsin Küçük.