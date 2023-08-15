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        Haberler Televizyon MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, haftanın takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı! 14 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı?

        MasterChef Türkiye'de elenen son isim Mert olurken yeni haftaya kutlama pastası konsepti ile başlandı. Yarışmacılar birbirlerinden lezzetli pastaları jürilere sundu ve kazanan isim 6. haftanın kaptanlığını aldı. İşte "MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 17:04
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        • 1

          MasterChef'te kaptanlık mücadelesi... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın ilk oyununda pasta konsepti ile geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mavi takımın kaptanı Azize oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Azize'nin seçimi ile Kıvanç oldu.

        • 3

          Mavi Takım

          Azize - Kaptan

          Sergen

          Dilara

          Tanya

          Barbaros

          Sefa

          Gamze

          Esra

          Rıfat

          Alican

          Kırmızı Takım

          Kıvanç - Kaptan

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Eray

          Barış

          Suna

          Çağatay

          Batuhan

          Eda

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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