MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyacanı yaşanıyor. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başında olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar gecenin sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 9 Ekim MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...