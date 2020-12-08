MasterChef Türkiye'nin son bölümünde şefler bu haftanın en zor hafta olacağını açıkladı. Son altı yarışmacı kaldı, son kaptanlık oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar en iyi çöp şişi yapmak için mücadele etti. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kaptanlık düellosunu kim aldı? İşte MasterChef Türkiye 7 Aralık son bölümden merak edilen ayrıntılar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak Emir'i seçti.

Mavi takım: Sefa, Barbaros, Serhat

Kırmızı takım: Emir, Özgül, Eray.

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunununda şefler, Sefa ve Emir'den üç aşamalı bir Çin yemeği yapmalarını istedi. Yarışmacılar oyunun başından sonuna kadar nasıl bir yemek yapmaları gerektiğini bilemedi. Şefler bu kez sırasıyla istasyona geçti ve yarışmacılara nasıl yapmaları gerektiğini gösterdi.

Kaptanlık düellosunu kazanan isim: Sefa

Mavi takımın avantajı ödül oyunu oynanırken açıklanacak.