MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bireysel oyunların ardından şeflerin değerlendirmesiyle kırmızı takım ve mavi takım kaptanları belli oluyor. Kaptanların belli olmasıyla yeni haftanın takımları da netleşecek. İşte, 7 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ile yeni kırmızı ve mavi takım...
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MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vuruyor. MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Kaptanlar, kendi stratejilerini oluşturarak en güçlü kadroyu kurmaya çalışacaklar. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu? İşte, konuya dair detaylar...
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MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu haftanın yeni takım kaptanları henüz belli olmadı. Takım kaptanları netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef Türkiye All Star'da bu haftaki takımlar kaptanlık oyununun ardından belli olacak.
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.
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