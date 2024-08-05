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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu?

        Kaptanlık oyunu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacıların belli olmasının ardından, takım oyunları başladı. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını seçecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek kendi takımlarını oluşturacak. İşte 5 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 21:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:24
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        • 1

          MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Önlük yarışınının sona ermesinin ardından, takım oyunları başladı. 20 önlüğün dağıtıldığı MasterChef'te, ana kadro şekillendi. MasterChef yeni bölümünde, yarışmacılar ilk kaptanlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçildi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre en iyi menemeni yaparak mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım

          Emre (Takım kaptanı)

          Murat Can

          Semih

          Nigar

          Kaan

          Ezgi

          Beril

          Onur

          Kerem

          Beyza

        • 4

          Kırmızı Takım

          Ayşe (Takım kaptanı)

          Serhat

          Çağlar

          Nevzat

          Alper

          Ümmühan

          Kerem

          Zeynep

          Hakan

          Deniz

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

        • 6

          Semih

          Eda

          Muratcan

          Ezgi

          Nigar

          Beyza

          Emre

          Kaan

          Kerem

          Nevzat

        • 7

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Zübeyde

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

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