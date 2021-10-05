MasterChef 2021’in 4 Ekim Pazartesi tarihli bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi profiterolünü yapmaya çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, kazanan isimi belirlerken zorlandı. Sonrasında kazanan isim, rakibi Kırmızı takım kaptanını seçecek. İki kaptan, önce takımlarını oluşturacak, sonrasında düello yapacak. MasterChef yeni haftasında takımlar nasıl oluşacak, mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanı nasıl olacak merakla bekleniyor. MasterChef 83. bölüme dair tüm gelişmeler haberimizde.
MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın yedinci haftasında birbirinden iddialı isimler, mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti. Şeflerin bu oyunda istedikleri yemek ise profiterol. 30 adet profiterol için verilen süre bir saat oldu. Yarışmacılar, bu süre içinde en iyi profiterolü yapmaya çalıştı ve tüm hünerlerini sergiledi. Şefler tadım yaparak gecenin kazanan ismini belirlemeye çalıştı. Finale kalan isimler; Hasan, Safanur, Sergen, Azize ve Mustafa oldu. Gecenin en iyi profiterolünü yapan ve yedinci haftanın mavi takım kaptanı olan isim Hasan oldu.
KAPTANLAR KİMLER OLDU?
MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında şefler tadım yaparak kazanan ismi belirlemeye çalıştı. Oyunu kazanıp Mavi takım kaptanı olan Hasan ise bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanını olarak Mustafa'yı seçti.
MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?
MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu sonrasında belirlenen kaptanlar, iyi bir takım oluşturmak için yarışmacı seçimine başladı. İki kaptan da haftayı yenilgisiz kapatmak için kafalarındaki takımı oluşturmaya çalıştı. Böylece bu haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.
MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Eren, Sergen, Emre, Mert, Milhan, Ateş, Safanur
KIRMIZI TAKIM: Mustafa (Kaptan), Tahsin, Araz, Dilara, Rabia, Azize, Burcu, Pelin
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