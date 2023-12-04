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        Haberler Televizyon MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Git gide yarışmacıların azaldığı programda bugün haftanın ilk kaptanlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 18:55 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:55
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        • 1

          Her akşam TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Allstar'da bu akşam kaptanlık oyunu oynanacak. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan: "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

          MasterChef Allstar'ın yeni bölümü dün akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. Potada olan isimler Esra, Eren, Dilara ve Tolga kıyasıya mücadele verdi. Elenen isim ise Tolga oldu. Elenen yarışmacı Tolga şu ifadeleri kullandı:

          “İki senedir buradaydım. Keyifliydi. 11. olarak elendim. Geçen sene 6. olmuştum. Derecemi yükseltmek istiyorum. Yine de 22 hafta geçirdim. İki senede beni en çok mutlu eden anlar son puanı benim alıp takımımın kazanması oluyordu. Fener balığı yapmıştım unutulmaz oldu. Sanırım düellolarda en başarılı yüzdeyi yakalayan benim. Gururluyum. Beni bekleyen çok iyi bir kariyer var ve iş planlarım var. Kendi işlerime odaklanacağım. Bütün şeflerime sonsuz teşekkür ederim."

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Bölümün ilerleyen saatlerinde takımlar netleşecek. Haberimizin içeriği takımlar oluşunca güncellenecektir.

        • 4

          Geçen haftanın takımları şu şekildeydi:

          MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Tahsin, Sergen, Tolga, Dilara, Batuhan

          KIRMIZI TAKIM: Barbaros (Kaptan), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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