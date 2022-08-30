MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmesi sonucu Metin ve Melih tavuk pilav etabından en yüksek puanı alarak mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Jüri üyeleri poşe yumurta yapması istenen yarılmacılardan 8 yumurtayı da istenilen seviyede yaparak mavi takım kaptanlığını alan yarışmacı Metin oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin kırmızı takım kaptanını Kıvanç olarak belirledi.

Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin aynı zamanda dokulmazlığında sahibi oldu.