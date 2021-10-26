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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Yeni takımlar

MasterChef bu akşam ekrana kaptanlık oyunu heyecanı ile geldi. Mavi takımın yeni kaptanı belli oldu. Mavi takımın yeni kaptanının söyleyeceği isim de Kırmızı takımın yeni kaptanı oldu ve yarışmada takımlar yeniden oluşturuldu. Her iki takım kaptanı da, uygulayacakları stratejiye göre bir takım kurdu. MasterChef takım kaptanları kimler oldu? 25 Ekim 2021 haftanın MasterChef takımları

26.10.2021 - 00:11 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Yeni takımlar

MasterChef 2021’in 25 Ekim Pazartesi tarihli bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi çiğköftesini yapmaya çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, kazanan isimi açıkladı. Sonrasında kazanan isim, rakibi Kırmızı takım kaptanını seçti. İki kaptan, önce takımlarını oluşturdu, sonrasında düello yaptı. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de onuncu hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Son on üçe kalan yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için gecenin en iyi çiğ köftesini yapmaya çalıştı. Adıyaman, Şanlıurfa, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş usulü çiğ köfteler yapıldı. Verilen sürenin bitimiyle şefler, tadım yaparak kaptanlık oyununu kazanan ismi belirlemeye çalıştı. Şefler, en başarılı olan Azize, Ateş ve Burcu'yu öne çağırdı. Üç isim arasında en iyi çiğ köfteyi yapan Ateş, ilk defa kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’te bu akşam yapılacak kaptanlık oyunu sonucunda Mavi takım kaptanı Ateş oldu. Mavi takım kaptanı Ateş, onuncu haftada rakibi olacak Kırmızı takım kaptanını Pelin seçti. Sonrasında iki kaptan arasında yarışmacı seçimi başladı.

MAVİ TAKIM: Ateş (Kaptan), Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Pelin (Kaptan), Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara

KAPTANLAR DÜELLOSUNU (AVANTAJI) KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de bu akşamın son oyunu kaptanlar düellosu olacak. Mavi takım kaptanı ile Kırmızı takım kaptanı, takımlarına avantajı kazandırmak için mutfağa bir kez daha girecek. Bu haftaki avantaj oyun öncesinde açıklandı. Avantaj oyununu kazanan takım kaptanı oynanacak oyun öncesi menüyü belirleme hakkı elde edecek.

Şefler, takım kaptanları Ateş ve Pelin'e 2 buçuk kilo hamsi verdiler. Hamsileri 10 dakika içinde parçalamadan en çok çıkaran isim avantajı kazanacak. Avantajı kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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