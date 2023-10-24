MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken Pazar gecesi haftanın elenen ismi belli oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Dün akşam ise yeni takımlar oluşturuldu ve bunun için kaptanlık oyunu oynandı. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...