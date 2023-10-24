MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star yarışmasında Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanmıştı. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar yarışmada kalmak için kıyasıya rekabete girerken bir kişi yarışmaya veda etti. Dün akşam ise kırmızı ve mavi takımların kaptanları belli oldu. Dün akşamki yeni bölümde haftanın takımları ve kaptanları belirlendi. İşte, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar ve son gelişmeler...
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MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken Pazar gecesi haftanın elenen ismi belli oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadele yaşanırken haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı hayallerine veda etti. Dün akşam ise yeni takımlar oluşturuldu ve bunun için kaptanlık oyunu oynandı. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...
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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?
Dün akşam izleyici karşısına çıkan MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Günün konsepti ise mantı oldu. Yarışmada en iyi mantıyı yapan aday şeflerin oylarıyla belli oldu ve kaptanlık oyununun da kazananı oldu.
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Mavi takımın kaptanı Cemre oldu.
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Kırmızı takımın kaptanı Dilara oldu.
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MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?
Gecenin sonunda en iyi mantıyı çıkaran kişi kaptanlık oyununun kazananı olurken kırmızı takımının kaptanını da belirledi. Böylelikle iki takımın kaptanları yarışmacıların isimlerini tek tek belirlendi.
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MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu.
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MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu.
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22 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı olan Azize MasterChef All Star'a veda etti.
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GEÇEN HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Eleme potasına giren isimler; Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Alican, Sergen ve Tanya.
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21 EKİM MASTECHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın son eleme adayı Tanya oldu.
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20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.
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20 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım Lüleburgaz'a misafir oldu. Şefler, Trakya mutfağından pilaska, gerdan çorbası, kaymaklı lahana aşı, Elbistan tava ve hayrabolu tatlısı için karşılaştı. Gecenin galibi mavi takım oldu.
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20 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Alican ve Sergen eleme potasına girdi.
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19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.
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19 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.
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