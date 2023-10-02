MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim 2023 MasterChef yeni haftanın takımları

Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de pazartesi akşamları yeni takımlar belirleniyor. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en iyi tantuniyi yapmak için ocak başına geçiyor. İşte, 2 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...