Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de pazartesi akşamları yeni takımlar belirleniyor. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar en iyi tantuniyi yapmak için ocak başına geçti. Peki,MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oluştu? İşte, 2 Ekim 2023 MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...