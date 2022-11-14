MasterChef'te eleme gecesi sonrasında kaptanlık oyunu ile ekranlara geliyor. Eleme oyunu sonrasında hayallerine ve yarışmaya veda eden isim Burak olurken, bu haftaki eleme adaylarının kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...