Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım 2022 yeni takımlar nasıl oluştu? Mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te günün konsepti Danilo, Mehmet ve Somer Şef tarafından yarışmacılara iletildi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tavuğun üç farklı bölgesini kullanarak üç farklı yemek yapmaları istedi. İşte 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takımlar...

Giriş: 14.11.2022 - 22:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te eleme gecesi sonrasında kaptanlık oyunu ile ekranlara geliyor. Eleme oyunu sonrasında hayallerine ve yarışmaya veda eden isim Burak olurken, bu haftaki eleme adaylarının kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

     

  • MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR BELLİ OLDU MU?

    MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tavuğun üç farklı bölgesini kullanarak üç farklı yemek yapmaları istedi.  Jüri üyeleri Jüri değerlendirmeleri sonucunda Mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te takımlar henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

  • MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.