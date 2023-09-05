MasterChef yarışmasında bu akşam takım yarışmacıları kaptanlık oyunu için kendi aralarında mücadele edecek. Şefler yarışmacılardan en iyi saç kavurma yemeğini yapmasını istedi. Başarılı olan oyuncu bu haftanın kaptanı olarak takımını temsil edecek. Peki, takım kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oluştu?