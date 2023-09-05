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        Haberler Televizyon MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU! Takım kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oluştu? 4 Eylül 2023 MasterChef All Star'da son yaşananlar

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star Türkiye'de bu akşam takımlar arasında kaptanlık oyunu oynanacak. Eda'nın ilk eleme adayı olmasıyla beraber, yarışmacılar yeni kaptanlık görevini kazanmak için mücadele edecek. İşte, 4 Eylül 2023 Pazartesi akşamında MasterChef'te yaşanan son gelişmeler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 05.09.2023 - 00:16
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        • 1

          MasterChef yarışmasında bu akşam takım yarışmacıları kaptanlık oyunu için kendi aralarında mücadele edecek. Şefler yarışmacılardan en iyi saç kavurma yemeğini yapmasını istedi. Başarılı olan oyuncu bu haftanın kaptanı olarak takımını temsil edecek. Peki, takım kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl oluştu?

        • 2

          MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Takım yarışmacıları bu haftaki kaptanlık görevini üstlenmek için ellerinden geleni yaparak mücadele etti. Şefler tarafından yarışmacılardan saç kavurma yemeği yapılması istendi. En iyi saç kavurma yemeğini yapan yarışmacılar arasından kırmızı takım kaptanı Dilara seçilirken, mavi takım kaptanı ise Sefa seçildi.

        • 3

          MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          MasterChef All Star Türkiye'de mavi takım kaptanı Sefa olmasıyla beraber, takımın diğer yarışmacıları Barbaros, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize ve Alican oldu.

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          Kırmızı takım kaptanı Sefa tarafından Dilara seçildi. Dilara kırmızı takımda yarışmacı olarak Sergen, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Tanya, Batuhan, Gamze ve Kıvanç seçildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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