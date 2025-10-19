Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu? 19 Ekim 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        19 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 19 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 19.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 19.10.2025 - 16:57
        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          MasterChef'te mavi takım kaptanı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          KIRMIZI TAKIM:

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için tezgah başına geçti.

        • 6

          Günün sonunda şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Cansu MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        Yazı Boyutu
