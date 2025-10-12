Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu? 12 Ekim 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi lahmacunu yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 12 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 16:33 Güncelleme: 12.10.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te kaptanlık mücadelesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Ekim Pazar MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          MasterChef'te mavi takım kaptanı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM:

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          KIRMIZI TAKIM:

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 5

          MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

          MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Somer Şef sos, Danilo Şef pancar püresi, Mehmet Şef ise et yapmanın inceliklerini yarışmacılara aktaracak. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı belli olduğundan haberimizi güncelleyeceğiz.

          MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

          MasterChef Türkiye’de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Yarışmacılar yemeklerini yaparak şefler sundu. Günün sonunda MasterChef'te elenen yarışmacı İhsan oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa