MasterChef'te eleme gecesine Hakan'ın vedası damga vurdu. Ana kadroya dahil olan ilk yarışmacılardan biri olan Hakan, yarışmaya 13. olarak veda etti. MasterChef yeni bölümünde ise kaptanlık oyunu rüzgarı esecek. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek adına bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 28 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...