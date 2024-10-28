MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni haftanın başlangıcında yarışmacılar kaptan olmak için tezgah başına geçiyor. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, şefler yarışmacılardan 'Profiterol' yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 28 Ekim Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...
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MasterChef'te eleme gecesine Hakan'ın vedası damga vurdu. Ana kadroya dahil olan ilk yarışmacılardan biri olan Hakan, yarışmaya 13. olarak veda etti. MasterChef yeni bölümünde ise kaptanlık oyunu rüzgarı esecek. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek adına bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 28 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.
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Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?
MasterChef'te elenen son isim Hakan oldu.
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