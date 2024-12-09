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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu, kaptanlık düellosunu kim aldı?

        MasterChef'te yılın son kaptanlık oyunu! 9 Aralık MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan son kaptanlık oyunu ile sürüyor. Yarışmacı sayısının 8'e düşmesinin ardından önlük yarışı için geri sayım başladı. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı almak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Danilo, Mehmet ve Somer Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan, 'Beef Wellington' yapmalarını isteyecek. En başarılı tabağın sahibi gecenin sonunda mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Aralık 2024 Pazartesi haftanın yeni takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 20:41 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:55
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        • 1

          MasterChef'te eleme gecesine Emre'nin vedası damga vurdu. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı gecede, Emre MasterChef hayallerine veda eden isim olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için tezgah başına geçecek. Kaptanlık oyununun ardından kaptanlar, en güçlü takımı kurabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Kaptanlık düellosu kaptanlık oyununun ardından takım kaptanlarının belli olmasının ardından oynanacak.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

          MasterChef'te elenen son isim Emre oldu.

        • 6
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