MasterChef'te eleme gecesine Emre'nin vedası damga vurdu. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı gecede, Emre MasterChef hayallerine veda eden isim olmuştu. Yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için tezgah başına geçecek. Kaptanlık oyununun ardından kaptanlar, en güçlü takımı kurabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...