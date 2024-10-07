Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacılar MasterChef yeni bölümünde kaptanlık oyunu için karşı karşıya geliyor. En başarılı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, günün konsepti 'pideler' oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşam belli olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Ekim 2024 MasterChef Türkiye yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 19:23 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef eleme gecesinde Ayşe'nin vedası geceye damgasını vururken, yeni bölümde ise kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak dokunulmazlığın da sahibi olacak. Mavi takım kaptanı aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa