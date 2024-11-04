MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde Akın'ın vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. MasterChef'in yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi pizzayı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 4 Kasım MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...