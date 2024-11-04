MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başındaydı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan ''Pizza'' yapmalarını istedi. En başarılı pizzayı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte 4 Kasım 2024 MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı...
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MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde Akın'ın vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. MasterChef'in yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi pizzayı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 4 Kasım MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Şirin oldu.
Mavi takım kaptanı Şirin kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.
KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyunu düellosunda mavi ve kırmızı takım kaptanları kör tadım yaptı. Düellonun kazananı kırmızı takım kaptanı Semih oldu.
Kırmızı takım kaptanı Semih, mavi takımdan Emre'yi seçerken, kendi takımından Erim'i mavi takıma gönderdi.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Şirin (Takım Kaptanı)
Onur
Eda
Alper
Muratcan
Erim
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Kerem
Ezgi
Kaan
Emre
Nigar
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.