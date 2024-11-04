MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başında. Danilo, Somer ve Mehmet Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan ''Pizza'' yapmalarını istedi. En başarılı pizzayı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı gecede, takım kaptanları kendi stratejilerine göre mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçecek. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptan kim oldu? İşte 4 Kasım 2024 MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı...
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MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde Akın'ın vedası, yarışmacılar arasında şaşkınlık ve üzüntüyle karşılandı. MasterChef'in yeni bölümde ise yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi pizzayı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 4 Kasım MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak.
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Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını belirleyecek.
Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Hakan oldu.