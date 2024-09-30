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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef kaptan kim oldu, takımlar belli oldu mu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürüyor. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 'Yağlama' yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, 30 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın yeni mavi ve kırmızı takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 20:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:35
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        • 1

          MasterChef Türkiye eleme gecesine Bera'nın vedası damga vurdu. Eleme gecesinin ardından gözler kaptanlık oyununu çevrildi. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanlığının yanı sıra aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi olacak. Peki, MasterChef kaptan kim oldu, takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye'de mavi takım ve kırmızı takım kaptanı...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı.

        • 4

          Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

        • 6
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