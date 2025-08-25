Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar belli oldu mu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Islak Hamburger' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibinin mavi takım kaptanı olacağı gecede, mavi takım kaptanı aynı zamanda bireysel dokunulmazlığın da sahibi olacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 25 Ağustos 2025 Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...

        Giriş: 25.08.2025 - 19:18 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:29
        • 1

          MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde Bilal MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Barış ise yedeklerden ana kadroya girmişti. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra yeni haftanın takımları belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Kaptanlık oyununu Eylül kazanarak mavi takım kaptanı oldu.

          Mavi takım kaptanı Eylül, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Çağatay

          Furkan

          Onur

          Ayla

          Ayten

          Hilal

          Barış

          İlhan

        • 4

          Kırmızı Takım

          Çağlar (Takım Kaptanı)

          Sümeyye

          Özkan

          Sezer

          Gizem

          Sercan

          Mert

          Cansu

          İhsan

          İrem

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren son yarışmacı Barış oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

