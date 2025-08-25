MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde Bilal MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Barış ise yedeklerden ana kadroya girmişti. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra yeni haftanın takımları belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...