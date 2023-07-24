TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bir önceki haftanın finalinde yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Burcu oldu. MasterChef'te 3. haftada en iyi tabağı yaparak mavi takım kaptanlığını alacak olan isim yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, " MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef All Star haftanın takımları belli oldu mu?" İşte MasterChef kaptanlık oyunun kazanan yarışmacı...