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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, takımlar nasıl oldu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlar bugün belirleniyor. Şefler yarışmacılardan ülkemizin en önemli lezzetlerinden biri olan baklava yapmalarını istedi. En güzel baklavayı yapan mavi takım kaptanlığını alacak. Peki, 10 Eylül Salı kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:37
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        • 1

          Haftanın ilk kaptanlık oyununda Gaziantep rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kaptanları bugün belli oluyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef 10 Eylül Salı 2024 dokunulmazlık oyunu kazananı...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef 10 Eylül Salı kaptanlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          9 EYLÜL MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren isim şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu.

          Yarışmacılar MasterChef yeni bölümünde sarımsaktan yaratıcı bir tabak yaptı.

          Günün sonunda en başarılı tabağı yapan Bera şef ceketini kazanarak MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren son isim oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Enes

        • 5

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te elenen isim Zeynep oldu.

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