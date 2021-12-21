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MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptan kim oldu? 20 Aralık MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Aralık Mastercef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Soruları gündemde. 20 Aralık Pazartesi günü yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için en iyi pizzayı yapmaya çalıştılar. İşte bu haftanın MasterChef mavi takım kaptanı

21.12.2021 - 11:18 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef dün akşam kaptanlık yarışına sahne oldu. 20 Aralık Pazartesi MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. En iyi pizzayı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Peki,  MasterChef kaptan kim oldu? 20 Aralık MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

  • MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

    MasterChef’te mücadelede kaptanlık oyununu Dilara kazandı. Mavi takım kaptanı Dilara, Kırmızı takım kaptanı olarak Burcu’yu seçti. İki kaptanın seçimleri ile takımlar oluştuktan sonra kaptanlar düellosu ekrana geldi.

  • MASTERCHEF’TE KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

    Kaptanlar düellosu üç etap şeklindeydi. İlk etapta çeşitli peynirlerin tadımı yapıldı. İlk turda 8-6 skorla Dilara kazandı.

    İkinci turda ise çorba tadımı vardı. Çorbanın içindeki 34 ürün olduğunu ve bu ürünlerin tahmin edilmesi gerekiyordu. Tahmin oyununda 9-8 kazanan Burcu oldu. Böylece skoru 1-1 yaptı.

     

    Üçüncü turda gözleri kapalı olarak gelen ürünleri tahmin etme oyunu oynandı. Bu turu 8-7 kazanan Dilara, düellonun da kazananı oldu.

  • KAPTANLAR DÜELLOSU AVANTAJI NEYDİ?

    Bu akşam kaptanlar düellosunu kazanan Mavi takım, ilk dokunulmazlık oyunu menüsünü bir gün önceden bilme avantajını kazandı.

    MASTERCHEF’TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    MasterChef’te bu akşam kaptanlık oyununu kazanan Dilara, Mavi takım kaptanı oldu. Onun rakip olarak Kırmızı takım kaptanı seçtiği Burcu oldu. İki yarışmacının seçimleri ile oluşan bu haftanın takımları şu şekilde;

    MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Eren, Tahsin, Mert

     

    KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Sergen, Hasan

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