MasterChef Junior başlıyor

MasterChef Junior programının birinci bölümü TV8'de! Programın devam bölümleri ise online dijital içerik platformu Exxen'de ekrana gelecek. MasterChef Junior'u izlemek isteyenler merak ediyor: MasterChef Junior nasıl izlenir? İşte detaylar...

MASTERCHEF JUNİOR NASIL İZLENİR?

MasterChef Junior programını izlemek için Exxen.com.tr'ye girip Üye Ol butonundan platforma üye olduktan sonra izleyebilirsiniz.