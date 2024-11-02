MasterChef yeni bölümünde Şef Mehmet Akdağ'ı ağırlıyor. Mehmet Akdağ, mutfağa ve mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Mehmet Akdağ, Akdeniz mutfağı ve geleneksel lezzetler konusunda uzman bir şeftir. Bu kapsamda Şef Mehmet Akdağ'ın hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef'in konuğu Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...