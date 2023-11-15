MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada dün yeni takımlar ile yeni takım kaptanları belli olmuş ve gözler bu akşamki dokunulmazlık oyununa çevrilmişti. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada son yaşananlar...
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MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun sonrası yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk iki eleme adayının belli olduğu bölümdeki gelişmeler...
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14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'ın 14 Kasım Salı günü ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu...
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Cemre oldu. Gecenin eleme adayları Dilara ve Alican oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları
Mavi Takım
Barbaros (Takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Dilara
Cemre
Alican
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Kırmızı Takım
Tolga (Takım kaptanı)
Eren
Kıvanç
Hasan
Esra
Batuhan
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MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?
MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...
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