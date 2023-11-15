MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun sonrası yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk iki eleme adayının belli olduğu bölümdeki gelişmeler...