MasterChef puan durumu, bu akşam başlayan eleme haftası oyunları nedeniyle araştırılıyor. MasterChef'te bu akşam yapılan 3 yemeğe şeflerin verdiği puanlarla haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Final haftasında kalan 4 finalist hafta boyu yemekler yapacak ve şefler verdikleri puanlarla MasterChef 2019'un birincisini belirleyecek. İşte MasterChef'in bu akşamki puan durumu...

MASTERCHEF 74. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF PUAN DURUMU

1. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

2. oyun:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

3. oyun:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 7, Ekin 5

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 8, Ekin 7

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.