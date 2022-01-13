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MasterChef ikinci finalist kim oldu? 12 Ocak MasterChef dün akşam kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef kim elendi, Hasan mı, Tahsin mi?

MasterChef ikinci finalist kim oldu? 12 Ocak MasterChef dün akşam kim kazandı? İşte MasterChef finalistleri!

MasterChef dün akşam kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef 12 Ocak akşamı son bölümde finale kalacak 2. yarışmacıyı belirlemek için Hasan ile Tahsin kıyasıya mücadele verdi. Yaptıkları 3 tabağın ardından şefler tarafından puanlanan Hasan ve Tahsin arasından bir isim finalist olurken, diğer isim yarışmaya veda etti. Peki, 12 Ocak MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef kim elendi, Hasan mı, Tahsin mi? İşte MasterChef ikinci finalist

13.01.2022 - 09:06 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de heyecan durulmuyor. 2021 MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak ikinci isim bu gece belli oldu. Tahsin ve Hasan arasında geçen zorlu mücadelede gecenin konseptini Mehmet Şef açıkladı. MasterChef'te yarışmacılar bu akşam beyaz konsept ile yemekler ve tatlılar hazırladı. Yarışmanın takipçileri MasterChef'te son finalist kim oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte MasterChef büyük finali ile ilgili merak edilenler...

  • MASTERCHEF’TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU, KİM ELENDİ?

    MasterChef’te 12 Ocak 2022 Çarşamba akşamı Eren ile birlikte finalist olacak ikinci yarışmacının kim olduğu ortaya çıktı. MasterChef Hasan ve MasterChef Tahsin, günün konsepti olan beyaza uygun başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptılar.

  • MasterChef ilk etabında Hasan 22 puan alırken, Tahsin ise 20 puanda kaldı. Ana yemek etabında ise Hasan yine 22, Tahsin ise 21 puan aldı.

    İki yarışmacı, günün son konseptinde ise son derece başarılı tatlılarla şefler karşısına çıktı. Bu etapta ise Hasan 28 Tahsin 28 puan aldı.

  • Böylece üç etap tamamlanmış oldu ve bu üç etabın sonunda Hasan 72 Tahsin 69 puana ulaştı. Bu sonuçlara göre MasterChef ikinci finalisti Hasan, elenen yarışmacı ise Tahsin oldu. 

  • MASTERCHEF’TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

    MasterChef’te 11 Ocak 2022 Salı akşamı kıyasıya finalist olma mücadelesi yaşandı. Yarışmada ilk üçe kalanlar Tahsin, Eren ve Hasan idi. Üç yarışmacı, günün konsepti olan kırmızıya uygun olarak soğuk başlangıç, ana yemek, tatlı yaptılar.

    Soğuk başlangıç etabında Tahsin 17, Hasan 24, Eren 25 puan aldı. Ana yemek etabında Hasan 23, Eren 22, Tahsin 19 puan aldı. Son oyunda tatlıda ise Eren 27, Hasan 21, Tahsin 24 puan topladı.

    Üç etapta yapılan yemeklerin tadımı sonrasında şeflerin verdiği puanlara göre Eren 74, Hasan 68, Tahsin 61 puan aldı. Böylece, MasterChef 2021’de ilk finalist Eren oldu.

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