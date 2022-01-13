Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de heyecan durulmuyor. 2021 MasterChef Türkiye şampiyonu olmak için yarışacak ikinci isim bu gece belli oldu. Tahsin ve Hasan arasında geçen zorlu mücadelede gecenin konseptini Mehmet Şef açıkladı. MasterChef'te yarışmacılar bu akşam beyaz konsept ile yemekler ve tatlılar hazırladı. Yarışmanın takipçileri MasterChef'te son finalist kim oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte MasterChef büyük finali ile ilgili merak edilenler...