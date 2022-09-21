MasterChef Türkiye'de sezonun ilk kaşığı atıldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyelerini oluşturduğu MasterChef'te eşsiz tarifleri ve başarılı yarışmacıları ile bu akşam evlere konuk oluyor. Peki MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül 2022 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları...