MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin 29 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef’e 2 kez katılan Hasan ilk katılımında annesinin rahatsızlı sebepli kadroda yer alamamış ikincisinde ise yarışmayı ikincilikte tamamlamıştı. Şeflere kaşık attırma başarısı gösteren Hasan, MasterChef 2021 final turunda Eren Kaşıkçı ile mücadele etmiş ve ikinci olarak yarışmayı bitirmiştir.