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MasterChef Hasan kimdir? 2023 MasterChef All Star Hasan Biltekin aslen nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Masterchef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, katılacak yarışmacılar da netlik kazandı. Hal böyle olunca seyirciler tarafından başarılı isim Hasan Biltekin’in de hayatı araştırılır oldu. Peki, MasterChef Hasan kimdir? 2023 MasterChef All Star Hasan Biltekin nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Giriş: 14.06.2023 - 19:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • TV8'in her sene izleyici ile buluşan yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam 7. sezonunun ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu sezon All Star formatında eski yarışmacılarıyla devam edecek olan yarışmanın eski ismi Hasan Biltekin’in hayatı araştırılıyor. İşte MasterChef Hasan’ın hayatı ve biyografisi…

  • MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

    Hasan Biltekin 29 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

    Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef’e 2 kez katılan Hasan ilk katılımında annesinin rahatsızlı sebepli kadroda yer alamamış ikincisinde ise yarışmayı ikincilikte tamamlamıştı. Şeflere kaşık attırma başarısı gösteren Hasan, MasterChef 2021 final turunda Eren Kaşıkçı ile mücadele etmiş ve ikinci olarak yarışmayı bitirmiştir.

  • MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TV8'in her sene ekranlarda olan yemek yarışması MasterChef All Star, 14 Haziran günü başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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