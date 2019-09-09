MasterChef yarışmasında dün oyunanan ödül oyunu ve kaptanlık oyununda heyecanlı dakikalar yaşandı. Masterchef'te mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için yarıştı ve her bir takımdan birer yarışmacı kaptan oldu. MasterChef takım kaptanlığı yarışında Yasin Obuz yemeğini yetiştiremeyip süre dolmasına rağmen elini masadan çekmemesi sonucunda yarışmadan diskalifiye oldu. Jürinin değerlendirmelerinin ardından ise Kırmızı ve Mavi takımın kaptanları belli oldu. Peki MasterChef hangi takım kazandı 2019? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Eylül MasterChef son bölüm...

YASİN OBUZ DİSKALİFİYE OLDU!

Kaptanlık oyununda yarışmacı Yasin Obuz, istenen menü için kendilerine verilen sürenin bitimiyle elini masadan çekmesi gerekirken, bu kuralı ihlal etti ve Mehmet Şef tarafından kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Rıfat ve Orhan kazandı. Rıfat ve Orhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.

Mavi takım Rıfat: Faruk Batuhan, Açelya, Suna, Murat, Cemre, Güzide

Kırmızı takım Orhan: Batuhan, Eda, Ekin, Yasin, Nalan, Mustafa

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda kazanan takım Danilo Zanna ile Masterclas eğitimi alacak. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Rıfat'ın kaptanlık yaptığı Mavi takım oldu.