MasterChef Türkiye hangi günler saat kaçta yayınlanıyor? Sıkça araştırılıyor. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'in yayın günleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE HANGİ GÜNLER SAAT KAÇTA?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye Pazar, Pazartesi ve Salı günleri saat 20.00'da yayınlanıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER 2019

Suna Aydın, Ekin Eylem Ulaş, Mustafa Aydın, Eda Karabulut Nayir, Açelya Kılıçay, Murat Tokmak, Rıfat Yurttaş, Cemre Uyanık, Onur Dursun, Güzide Mertcan, Nalan Toprak, Yasin Obuz, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK KAPTAN BELLİ OLACAK

MasterChef Türkiye'nin 6. bölümünde ilk kaptan belli olacak. Yarışmacılar jüri önünde en lezzetli yemeği çıkarmaya çalışacaklar. 14 yarışmacı arasından ilk kaptan kim olacak merak konusu...