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        Haberler Televizyon MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 7 Ekim MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        7 Ekim MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu günün konseptinde yarışmacılardan makaron yapmalarını istedi. Günün sonunda haftanın 7. eleme adayı yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli olacak. İşte 7 Ekim Cumartesi MasterChef All Star haftanın son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:01
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        • 1

          MasterChef'te heyecan sürüyor. Son eleme adayının belli olacağı gecede günün konsepti makaron oldu. Adım adım finale yaklaşılırken yarışmada heyecan dozu artıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı programda yarışmacılar final biletini kapmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 7 Ekim MasterChef 7. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden 7. yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

          Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.

        • 4

          MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Barbaros - Kaptan

          Kıvanç

          Metin

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Esra

          Alican

          Barış

          Eda

        • 5

          Kırmızı Takım

          Kerem - Kaptan

          Hasan

          Eren

          Sergen

          Azize

          Dilara

          Cemre

          Batuhan

          Tanya

        • 6

          EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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