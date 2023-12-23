23 Aralık 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı belli oluyor!
MasterChef All Star'da eleme potası belli oluyor. Adım adım finale gidilirken, takım oyunları sona eriyor. 4. eleme adayının belirleneceği gecede, yarışmaya konuk olacak olan Ömür Akkor yarışmacılardan keşkek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak MasterChef'te en başarısız tabağı ortaya çıkaran yarışmacı haftanın son eleme adayı olacak. İşte 23 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef All Star eleme potasına giden 4. yarışmacı...
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MasterChef All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmacının sayısının azalması yarışmada rekabeti artırıyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı programda günün konsepti, keşkek oldu. Eleme potasına giden son yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı belli oluyor. Günün konsepti keşkek olurken, haftanın son eleme adayı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Esra
Batuhan
Eren
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- 4
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!
Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.
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Mavi Takım
Tahsin (Kaptan)
Sergen
Barbaros
Hasan
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Kırmızı Takım
Eren (Kaptan)
Kıvanç
Esra
Batuhan
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